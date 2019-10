"Fueron una vergüenza": Técnico de Cruz Azul reprocha la actitud de Tigres

Ciudad de México.- El director técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, habló sobre la actitud que los jugadores de Tigres tuvieron con respecto a las protestas de Tiburones Rojos del Veracruz.

Lamentable lo que pasó anoche. Creo que no era la forma, el mensaje con los goles no era ese, creo que era otra cosa, pero ya pasó, no puedo decir más de lo que ya saben”.