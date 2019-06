Futbolista egipcio es separado de su selección tras acosar a mexicana

Ciudad de México.- El centrocampista de la selección de Egipto, Amr Warda, fue separado del equipo este miércoles, luego de que se informó que este acosó a mujeres, entre las cuales se encuentra la modelo Merhan Keller y Giovanna Valdatti quien fue la que lo reportó a través de su cuenta de Twitter.

La chica de tan solo 22 años, mediante la publicación de capturas de pantalla evidenció los hechos, en los cuales le mandó fotografías de su miembro masculino.

Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de futbol y pretextos así y ya que le contestaba estaba desnudo; le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues sí me daba mucho miedo", declaró Valdatti.

El diario Cancha, publicó que la mexicana conoció a Warda, gracias al portero de la selección, Essam El Hadary, con quién tiene contacto luego de entrevistarlo durante el mundial de Rusia.

Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una puta y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo”, reveló.