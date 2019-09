Futbolista se niega a salir de cambio y su compañero lo carga para que se retire

San Petersburgo, Rusia.- En un partido del futbol ruso se suscitó un evento un tanto pelicular, pues en el partido entre el Zenit y el Arsenal Tula, Sardar Azmoun se negó a salir de cambio cuando su entrenador pedía su destitución.

Pero ante la negativa, su compañero Artiom Dziuba lo cargó para que se saliera del terreno de juego, esto ante el asombro de propios y extraños.

El director técnico del Zenit, Serguéi Semak, no quiso dar más declaraciones ante esa situación al final del encuentro.

No son cosas que me guste hablar con los medios. Es algo íntimo del vestidor. Se habló fuerte y listo. Él (Azmoun) es una pieza importante, pero no puede hacer este tipo de cosas", indicó el entrenador.