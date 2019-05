Ganar o ganar: Única opción del Porto para ser campeón en Portugal

Oporto, Portugal.- El FC Porto, equipo donde militan los mexicanos Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera, recibirán este sábado al Sporting de Lisboa en el Estádio do Dragão, como parte de la última jornada de la Primeira Liga de Portugal.



No hay marcha atrás para los 'Dragones', ganar o ganar esta en la mente de los pupilos de Jorge Nuno Pinto, perder o empatar prácticamente los dejaría sin gozar de la gloria del campeonato, y tras golear como visitante al Nacional 0-4, no cabe duda que es un ahora o nunca para ellos.

El Porto marcha en la segunda posición con 82 unidades, una victoria suya y la derrota del actual líder, el Benfica, darían la combinación exacta para ponerlos en la cima y por ende ser campeones, pero tendrán que espera a lo que haga su némesis el domingo al recibir a Santa Clara como local.