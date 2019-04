Gennady Golovkin rompe relación con el entrenador Abel Sanchez

Ciudad de México.- Gennady Golovkin y Abel Sánchez terminaron su relación profesional como boxeador y entrenador a poco menos de dos meses de su pelea ante Steve Rolls. La ruptura pone fin a casi 10 años de relación del entrenador mexicano, que comenzó en el 2010 cuando venció a Milton Pérez para ganar el título mediano.

El anuncio lo dio el boxeador kazajo a través de su cuenta de Instagram, aunque no especificó las razones.

Quiero anunciar que he hecho una decisión mayor para mí y para mi carrera. Quiero construir en lo que he logrado ya y continuiar mejorándome. Es por eso que no entrenaré con Abel Sánchez". Esta no fue una decisión fácil para mi y no refleja en las habilidades profesionales de Abel. Es un gran entrenador, leal y un entrenador del Salón de la Fama", dijo en la red social.