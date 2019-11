Gerard Piqué revela la tensa discusión que mantuvo con Ernesto Valverde

Barcelona, España.- Durante el estreno del documental del Barcelona, Matchday, Gerard Piqué reveló un explosivo recuerdo que tuvo con el entenador, Ernesto Valverde.

El defensor catalan le reveló al dueño de la empresa Rakuten que este encontronazo tuvo lugar el Nueva York, cuando el futbolista intentaba irse de fiesta.

Me costó convencer a Valverde de que nos dejara ir. Hasta cinco veces fui a hablar con él para decirle que era bueno para el equipo y era importante. Él me decía que no veía razones para que fuéramos de fiesta, no lo entendía. Quisiera o no, íbamos a ir a la fiesta", dijo Piqué.