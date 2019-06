Gerardo Martino aclarará situación con los jugadores 'ausentes' de 'Tricolor'

Los Ángeles, EU.- La ausencia de algunos jugadores de la Selección Mexicana en la Copa Oro es un tema al que Gerardo Martino no le ha dado la vuelta y promete tomarse un tiempo después del torneo de la Concacaf para arreglar esos temas con cada uno de los jugadores.

No pongamos a todos en el mismo lugar porque no está bien porque sería una falta de respeto, por ejemplo con Layún, ya me ocuparé de cada uno de los que no vinieron y sus causas y por ahora es una buena oportunidad”, comentó el timonel en conferencia de prensa.