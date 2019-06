Giannis Antetokounmpo jugará el Mundial de basquetbol con Grecia

Estados Unidos.- El jugador griego de baloncesto Giannis Antetokounmpo, reciente ganador del premio de Jugador Más Valioso de la NBA con Milwaukee Bucks, confirmó que jugará con Grecia en la Copa del Mundo FIBA, del 31 de agosto al 15 de septiembre, próximos, en China.



No he hablado todavía con el seleccionador sobre en qué posición jugaré. Si juego de base o de pívot, eso no me importa, soy un jugador de baloncesto y quiero ayudar a mi equipo de la manera que sea", dijo este viernes Antetokounmpo, durante la presentación de su propia zapatilla con la marca Nike.