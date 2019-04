Gimnasta acaba con su carrera en plena competencia: Se rompe ambas piernas

Baton Rouge, Estados Unidos.- Mientras se encontraba realizando su rutina de piso una joven gimnasta se rompió ambas piernas, razón por la cual ha anunciado su retiro.

Samantha Cerio, de la Universidad de Auburn participaba en el evento regional de la NCAA el pasado viernes en Baton Rouge, Luisiana (EU) cuando se cayó en un aterrizaje ciego.

La joven gimnasta se dislocó las dos rodillas y se quebró la tibia y el peroné de ambas piernas en un desafortunado accidente que ha conmocionado al mundo de la gimnasia.

Los asistentes se quedaron sorprendidos al presenciar este terrible momento, pero la gimnasta fue despedida con una ovación cuando los paramédicos la retiraban de la pista arriba de una camilla.

Las imágenes que muestra el video son sensibles.

A través de su cuenta de Instagram, Samantha anunció su retiro y publicó algunas fotografías de ella en competencias y eventos.

No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación, solo por nombrar algunas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado que hayan existido. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada salió como se planeó", escribió.