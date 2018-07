'HHermoso' cariño: Héctor Herrera quiere quedarse en el Porto

Porto, Portugal.- El mexicano Héctor Herrera aseguró que su deseo es permanecer con el Porto, equipo con el que termina contrato a finales de la Temporada 2018-19.

“Solo saldré si no me quieren aquí o si deciden que me quieren vender", expresó el mediocampista al Diario A Bola.

Herrera, quien regresó a la actividad con los Dragones el fin de semana pasado tras sus vacaciones, ha sido vinculado con AC Milan, la Roma, Betis, Sevilla, Real Madrid y Barcelona, en el actual periodo de transferencias.

En caso de que el Porto no renueve al exjugador de Pachuca al término de la actual temporada, este quedaría libre para contratarse con cualquier equipo.