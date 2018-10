Hallan bolsa con el cuerpo de Marbella Ibarra, pionera de la Liga MX Femenil

Tijuana, Baja California.- El balompié mexicano femenil está de luto, una de las principales figuras que lo impulsaron fue asesinada. Después de estar un mes desaparecida, el cuerpo de Marbella Ibarra fue hallado este martes en Baja California.

La exentrenadora de Xolas de Tijuana, fue asesinada y su cuerpo fue abandonado dentro de una bolsa en Rosarito.

Marbella creyó en la Liga MX Femenil muchísimo antes de que esta fuera una realidad. En 2014 con sus propios recursos le propuso a la directiva de Xolos de Tijuana en formar un equipo femenil, a los pocos días le dieron luz verde y comenzó la historia.

Muchas futbolistas que ahora militan en las diferentes plantillas de la Liga MX Femenil pasaron por sus filas. Incluso, ya creada la Liga, apoyaba a jugadoras sin equipo, ni recursos para probarse en diferentes clubes con el proyecto 'Ellas juegan'.

Diferentes jugadoras mostraron sus condolencias a través de las redes sociales, incluyendo a su sobrina, Fabiola Ibarra, actual jugadora de Atlas Femenil, quien también fue una de las primeras futbolistas en jugar en las Xolas cuando el proyecto de Marbella comenzaba a hacerse realidad.

Me duele mucho saber que ya no estás con nosotros me quedo con todos los bonitos momentos que viví contigo y por todo lo que hiciste por mí, te estaré eternamente agradecida, eres la mejor amiga, la mejor tía y la mejor entrenadora! Te quiero muchísimo", escribió la delantera de Atlas en su cuenta de Twitter.