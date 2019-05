Harto de comparaciones, 'Chicharito': "Hablen de Raúl, no de mis mier&#!"

Ciudad de México.- Con un lenguaje bastante coloquial, Javier Hernández habló del hartazgo que le representa que se compare su momento futbolístico con el de Raúl Jiménez, quien en esta temporada se ha convertido en uno de los mejores goleadores de la Premier League con los Wolves.

Tú no crees que el pobre Raúl va estar hasta la madre de que abra su Twitter y diga: 'Es que metí 12 goles, ¡ay! Ya me metieron al Chicharito. Estoy haciendo un torneo chingonsísimo y me meten al Chicharito'. Hasta yo digo: 'Pobre Raúl', estoy teniendo supuestamente la peor campaña y salgo en todos lados. Pobre Raúl, mejor hablen de él y chingón, se lo merece wey. Por ponerlo ahí, porque a mí me da igual. Es a lo que voy (sobre compararlos), hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él".