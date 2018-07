Hasta el enemigo lo reconoce; Ney elogia cualidades de Guillermo Ochoa

Samara, Rusia.- El delantero brasileño, Neymar, no tuvo más que palabras de elogio para Guillermo Ochoa, quien al igual que hace cuatro años tuvo una buena actuación contra la ‘Canarinha’ sacando varios balones que tenían etiqueta de gol.

“Es un portero fantástico todos saben de su calidad y enhorabuena por el gran partido que dio. Nunca me doy por vencido y fue un gol con muchas ganas”, declaró el atacante que fue reconocido como el mejor jugador del partido contra México.

Sobre las críticas que genera su estilo de juego, el camiseta 10 de la Verdeamarela mencionó que no les hace caso y que prefiere dedicarse a jugar.

“Yo no presto la atención a las críticas ni tampoco sigo los medios de comunicación y yo no he querido hablar con nadie porque hay mucha gente hablando, yo solo estoy aquí para ayudar a mi equipo y a ganar, espero que pueda seguir mejorando en cada partido. Me siento muy feliz”, señaló.