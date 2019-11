Héctor Herrera: "Pensé dejar el futbol y ponerme a trabajar, tenía obligaciones"

Madrid, España.- El mediocampista mexicano Héctor Herrera se mantiene sereno a pesar de la escases de minutos con el Atlético de Madrid, pues desde que aterrizó en Madrid, el extuzo ha tenido poca participación a pesar de que ha demostrado su calidad cuando juega.

Esta situación le ha permitido a ‘HH’ volver a su memoria, recordar que no es la primera vez que lo pasa así de mal, pues el ‘mago’ como le dicen algunos vivió momentos parecidos cuando llegó al Porto, incluso en sus inicios en Pachuca.

Sí, en algún momento el Pachuca me prestó a Segunda división, fui a jugar seis meses a Tampico Madero, pero no nos pagaban, no teníamos nada y yo ya vivía con la que hoy es mi esposa...”