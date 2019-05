Héctor Herrera quiere decir adiós al Porto con el título de Copa de Portugal

Oporto, Portugal.- Héctor Herrera, capitán del Porto, no considera como una revancha la confrontación contra el Sporting de Lisboa en la final de la Copa de Portugal; sin embargo, el mexicano aceptó que harán lo necesario para poder cerrar la temporada con el título.

Asimismo, el '16' de los 'Dragones' se imagina levantando la Copa en el Estadio Nacional de Jamor, Oeiras, inmueble donde el Porto ya perdió, pero frente al Braga en la campaña 2015-16.

Ya he pasado por la experiencia de una final en el Nacional en Jamor, con todo el ambiente que se vive y con el desenlace malo, el que ningún jugador quiere experimentar. Para esta Final (frente a Sporting) no me imagino otra cosa que no sea ganarla y subir las escaleras para levantar la copa de campeón", finalizó el mediocampista mexicano.