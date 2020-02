Helicóptero de Kobe Byrant carecía de permiso para volar en mal tiempo

Estados Unidos.- La compañía del helicóptero que se estrelló en Calabasas, California, accidente que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, no estaba certificada para que la aeronave volara en condiciones de poca visibilidad y en las que los pilotos solo usan instrumentos de cabina.

Island Express Helicopters, propietaria del helicóptero Sikorsky S-76B, solo estaba certificada para operar bajo reglas de vuelo visual, lo que significa que los pilotos deben ser capaces de ver con claridad fuera del avión a la luz del día.

Aunque el piloto Ara Zobayan estaba capacitado y tenía licencia para operar bajo reglas de vuelo instrumental, no tenía la autoridad legal para ese específico vuelo porque la compañía no tenía la certificación requerida de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), indicaron fuentes a The New York Times.

Sin embargo, el reporta indica que la aeronave sí estaba equipada para operar bajo reglas de vuelo instrumental.

A raíz del trágico accidente en el que murió Kobe Bryant, su hija y varias familias, la compañía anunció la suspensión todos sus vuelos.

Control de Tráfico Aéreo había dado a Zobayan regleas especiales de vuelo visual, o la autorización para volar en las condiciones climáticas no más óptimas alrededor del aeropuerto de Burbank.

Bajo las reglas especiales de vuelo visual un piloto puede volar en condiciones climáticas peores a las permitidas bajo reglas de vuelo visual.

Debido a la poca visibilidad, el piloto podía haber contactado a Control de Tráfico Aéreo y solicitar cambiar a reglas de vuelo instrumental, lo que le hubiera permitido navegar entre nubes, indican reportes.

Kurt Deetz, un piloto y exasesor de seguridad de la compañía, expuso a Forbes que el piloto probablemente tenía poca experiencia en reglas de vuelo con instrumentos debido a las limitaciones de operación de la agencia.

Solo hay una manera de que pudiera estar entre las nubes: con un plan de vuelo IFR o de forma accidental", expuso al diario.