'Hermoso cariño': Oribe Peralta, la clave en el cambio de actitud de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Luego de acumular tres derrotas (dos en la International Champions Cup y una en el Apertura 2019), los jugadores de Chivas sostuvieron una plática en la que Oribe Peralta habló fuerte, dando como resultado un cambio de actitud frente al Atlético de Madrid, confesó Antonio Briseño, defensa del Rebaño.

Si no te pega, no tienes sangre en las venas, claro que te tiene que importar, a todos nos importó, se habló fuerte, se dijo que no podría pasar y lo dijo Oribe (Peralta), no podemos dejar pasar las jornadas, necesitamos clasificar a Liguilla, la afición lo necesita, y vamos a darlo todo.