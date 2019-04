Herrera calienta el clásico: "Tal vez soy el ídolo de Pedro Caixinha"

Ciudad de México.- Miguel Herrera le responde al estratega de Cruz Azul, Pedro Caixinha, ya que a media semana el portugués advirtió que esperaba que no afectara las quejas de algunos técnicos sobre el VAR.

Soy su ídolo a lo mejor, tiene su forma de actuar yo la mía, en los últimos partidos no podemos hablar igual, a ellos no les han marcado cosas en contra y nosotros sí, es cuestión que el partido se juegue, si él ve los últimos partidos, no debería hablar de que el arbitraje se va a cargar a nuestro favor, que tome sus dos últimos partidos y los últimos nuestros se dará cuenta”, expresó.