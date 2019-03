Hugo: "Néstor de la Torre es el causante de que Carlos Vela no esté en el Tri"

Ciudad de México.- Hugo Sánchez detalló que la mala relación entre Carlos Vela y la Selección Mexicana se originó luego de que Néstor de la Torre, exdirectivo del cuadro tricolor, fue de "chismoso" y reveló lo que pasó en una fiesta en Monterrey en el 2010 lo cual terminó por alejar al hoy jugador del LAFC.

Hace algún tiempo, Hugo ya había mencionado que De la Torre era el responsable de que Vela no quisiera estar en el proceso y en el Mundial 2014.

​​Él (Néstor) se sorprendió al ver una reunión en la cual había situaciones especiales y él lo que hizo fue ventanear en lugar de manejarlo de manera interna y eso Carlos no lo perdonó, no lo quiso decir, una de las cosas malas que le vi a Carlos fue que no señalara y que no dijera abiertamente 'no voy a la Selección porque tocaron mi dignidad como persona' y Néstor de la Torre fue uno de los causantes de esa decisión en la cual Carlos Vela no fue a ese Mundial. Te felicito Carlos por tener esa dignidad, esa personalidad y ante todo está la dignidad, es mejor morir de pie que vivir de rodillas", agregó.