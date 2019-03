“Hugo Sánchez es una figura para el Real Madrid”: Miguel ‘Piojo’ Herrera

Ciudad de México.- En razón de que el estratega del América fue más allá y aseguró que estaría loco si sueña con dirigir un día al conjunto blanco, el cual fue eliminado de la Copa y Champions League en menos de una semana.

No, no está loco. Es una figura del equipo, no es que Hugo no hubiera jugado en el Real Madrid o dirigido únicamente en México”, recalcó el ‘Piojo’ durante una rueda de prensa.

Pongo mi ejemplo, si yo dijera que estoy para dirigir al Real Madrid, pues estoy loco, pero Hugo Sánchez no. Hugo Sánchez fue la figura de ese equipo por muchos años y por lo que hizo en la cancha se puede dar para pensar que puede tener una oportunidad”, comentó Herrera.

Por último Herrera agregó que, “ya será el presidente del club si dice que sí o no, pero esas cosas que la verdad no me competen, pero no está loco y tiene el derecho a levantar la mano”.

Miguel Herrera asegura que Hugo Sánchez no está loco por querer dirigir al Real Madrid. “Fue figura del equipo muchos años. Si yo dijera que estoy para dirigir al Real Madrid, pues estoy loco. Hugo no está loco”. @ESPNmx pic.twitter.com/vD7huABjlf — Ricardo Cariño (@ricardocarino) 8 de marzo de 2019