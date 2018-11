Ibrahimovic: No vine de vacaciones a la MLS, ni volveré a Europa prestado

Los Ángeles, California.- Aunque los rumores señalan que Zlatan Ibrahimovic habría vivido su primera y última temporada en la MLS, el futbolista sueco reiteró su compromiso con LA Galaxy y descartó estar buscando una cesión en Europa.

“Si pertenezco al Galaxy seré jugador únicamente suyo, no soy de los que van y buscan un préstamo para volver a Europa o algo así. No lo necesito en lo absoluto, si pertenezco a un club ahí me quedaré, me enfocaré y daré lo mejor”, expuso.

El autoproclamado “mejor del mundo” quiere contagiar de esa mentalidad arrasadora que le caracteriza al resto de sus compañeros, entre quienes están los mexicanos Jonathan y Giovani Dos Santos.

“Quiero ser capaz de disputar el trofeo. Ya lo he dicho, no vine a la MLS de vacaciones, vine por el reto, quiero que mi equipo se sepa el mejor porque yo soy el mejor y quiero que ellos se contagien para que sepan que pueden competir contra cualquiera”.

Zlatan está próximo a publicar el libro "Jag är fotboll" (Yo soy futbol), en el que -entre otros temas- habló de su transferencia al PSG y cómo intentó bloquearla.