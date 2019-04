¡Increíble! Hugo Sánchez elogia a su 'archienemigo' Ricardo La Volpe

Ciudad de México.- Hugo Sánchez dedicó un elogio a Ricardo La Volpe, aunque ese momento de cordialidad duró poco. El ‘Macho’ aseguró que prefiere como entrenador al ‘Bigotón’ que a "esos chamacos" que solamente van a pasear a Europa a ver entrenamientos.

‘Hugol’ no quiso dar nombres, aunque de inmediato brinca a la mente el de Rafael Puente Jr., quien la semana pasada estuvo en el Camp Nou de Barcelona para ver la Champions League y días antes en la cancha del Tottenham.

Prefiero a La Volpe que es buen entrenador a técnicos de la nueva camada que están en Europa de vacaciones viendo partidos o entrenamientos, hay que demostrarlo en la sabiduría futbolística en la cancha", dijo Sánchez en ESPN, aunque de inmediato tiró la "guadaña" al argentino.

Cuando lo tuve (a La Volpe) como entrenador, es el peor en mi vida en cuanto al trato humano al jugador".

Si algún día quieren ver sentados a estos dos personajes del futbol mexicano en la misma mesa, tanto La Volpe como Hugo Sánchez se dijeron "abiertos", pero dejando en claro quién manda.0

"Yo no vengo ningún problema, capaz que aprende de futbol porque una cosa es como jugador, que me ganó, y otra cosa como técnico", dijo el hoy entrenador del Toluca.

"Yo no tengo ningún problema, lo he hecho famoso por los goles que le metí y es alguien por los goles que le metí, si no, no estarían hablando de él ahora", reviró el Pentapichichi.