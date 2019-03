Inmortalizan la vida de Griezmann en documental de Netflix

Madrid, España.- Antoine Griezmann estrenó un documental en Netflix en el que rememora cuando tomó la decisión de seguir y renovar el pasado verano con el Atlético de Madrid y en el que expresa su amor por su equipo, sus compañeros y Diego Simeone.

'Antoine Griezmann: Campeón del mundo' repasa su niñez, cuando probó en numerosos equipos de su país, con la negativa recurrente porque era "demasiado bajito", según explica su padre; cuando llegó a la Real Sociedad o cuando fichó por el Atlético, mientras traza el camino hacia el título en Rusia 2018, durante una hora de imágenes y declaraciones del delantero, el seleccionador Didier Deschamps, su descubridor Eric Olhats y el uruguayo Diego Godín, entre otros.

Amo al club, amo a mis compañeros de equipo, amo al 'mister' (Diego Simeone). Me dieron muchas muestras de afecto. Es increíble ver cuanto quería el 'míster' que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para que me quedara. Fue conmovedor y me alegro se seguir aquí", afirma durante el vídeo.