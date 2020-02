Irak Díaz se mediría ante un clasificado Mundial en el respaldo de Chávez

Ciudad Obregón. México. - El boxeador de Cajeme, Irak ‘Magnífico’ Díaz sigue entrenando de cara a su regreso al ring el próximo siete de marzo en Hermosillo, Sonora, como parte de la cartelera principal entre ‘Travieso’ Arce y Julio Cesar Chávez.

Aunque todavía no hay un rival fijo para Irak, se habla de que se estaría midiendo contra alguien clasificado por parte del Consejo Mundial de Boxeo.

“Estamos entrenando duro de cara a la pelea, estoy dándole con todo, no me quiero rendir hasta lograr ser campeón Mundial. Todavía no se quien es el rival, pero estoy seguro de que será un boxeador clasificado”.