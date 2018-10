Isco: "No podemos estar llorando su salida"; así responde CR7

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo fue cuestionado en la sala de prensa de Old Trafford, sobre las palabras del mediocampista español, Isco de las referidas al adiós del portugués al Real Madrid: "No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí".

Muy bien... no se puede llorar", respondió Cristiano Ronaldo.

Cuando se le cuestionó sobre la acusación que se le hizo por abuso sexual, contestó, "Soy un ejemplo, 100 por ciento, en el campo y fuera de él. Sonrío siempre, juego en un club fantástico, tengo salud y tengo una gran familia. Tengo de todo. El resto no me afecta. Mis abogados están confiados y yo también lo estoy. Hice un comunicado hace dos semanas, no voy a mentir sobre esta situación. La verdad siempre gana en estos casos".

Contestó sobre la crisis del Real Madrid, "No tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid. No es el momento adecuado sabiendo el partido que tenemos mañana. A mí no me corresponde hablar de las crisis de los demás".

Además, la pregunta que lo puso incómodo sobre acerca del nivel de la Juventus, "No quiero compararlo con el Real Madrid. Son dos equipos fantásticos. Ya hice mi camino en el Real Madrid y éste es mi nuevo capítulo. Estoy orgulloso de jugar aquí".

Al finalizar sobre el próximo partido en Trafford, "Será un partido difícil, juegan en casa y será duro. Pero tenemos nuestras armas. Si jugamos bien, si jugamos como quiere el entrenador, tenemos una buena oportunidad de ganar el partido. El Manchester United son un equipo fantástico y tienen un entrenador experimentado".