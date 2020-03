Jaime Munguía tiene en la mira a Gennady Golovkiny 'Canelo' Álvarez

Tijuana. - El excampeón Mundial de peso Superweleter, Jaime Munguía, se encuentra entrenando a puerta cerrada por el caso del Coronavirus, el mexicano quiere mantenerse en forma y estar listo para cuando se anuncie una pelea para él.

Entre una de las prioridades que tiene el joven boxeador es poder enfrentarse a los mejores del mundo, es por eso que tiene en la mira a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, en un combate en peso medio.

“Yo quiero enfrentarme a los mejores. Se ha hablado mucho de Golovkin o Canelo, pero no ha habido nada concreto, no depende de mí sino de los promotores. No tengo prisa, todo se dará a su tiempo, cuando tenga que darse, y si no se da de inmediato, me sirve para tener más peleas de aprendizaje y desarrollo”, expresó Munguía.