Javier Aquino dice que Cruz Azul lo trató como 'plato de segunda mesa'

Ciudad de México.- Cuando Javier Aquino regresó del futbol europeo, tenía el deseo de volver con Cruz Azul, pero la 'Maquina' le falto el respeto al volante mexicano.

En entrevista a Guru Nation, Aquino hablo con su represéntate y le dijo que la primera opción que quería era Cruz Azul, ya que pensaba que tenia las 'puertas abiertas' cuando terminará su aventura europea.

Me enteré que tenían otras opciones y cuando se les cerraron éstas ahora sí, me llamaron, pero no, sentí que me faltaron al respeto, y entonces se acercó Tigres”, dijo el mexicano.