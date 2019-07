Javier 'Chicharito' Hernández no sabe si seguirá en la Liga Premier

Shanghái, China.- El delantero mexicano del West Ham, Javier 'Chicharito' Hernández se siente inseguro respecto a su futuro con el equipo de la Liga Premier, quien se encuentra en territorio asiático realizando su pretemporada.

El delantero mexicano jugó 45 minutos en la derrota del West Ham ante el Newcastle en el primer partido de la pretemporada del equipo inglés.

Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí: puedo decirle al club que quiera irse, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero es la sociedad la que dice que quiere rendirse”, declaró en entrevista a SKY Sports UK.