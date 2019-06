Javier Hernández dejará de ser jugador del West Ham la próxima temporada

Londres, Inglaterra.- Javier Hernández no seguirá con el West Ham United la próxima temporada, así lo adelantó el mismo jugador en su estreno en la plataforma de YouTube, aunque aclaró que de no encontrar equipo se mantendrá en los 'Hammers'.

'Chicharito' explicó que tanto el club inglés como él llegaron a un acuerdo para terminar su estadía con el club de Londres, pero también llegaron a un cuerdo sobre la posibilidad de quedarse.

West Ham y yo decidimos que lo mejor para mí es que me vaya. Estamos buscando un nuevo club, si no lo encontramos, me quedaré en West Ham, tengo todavía un año más de contrato”, dijo el futbolista mexicano.