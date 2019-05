Jonathan Orozco :“Es una obligación para México, ganar la Copa Oro”

Ciudad de México.- En la Selección Mexicana le restan importancia a las múltiples ausencias que tendrá el 'Tricolor' para encarar la Copa Oro 2019, por lo que Jonathan Orozco confía en que se tiene buen plantel para pensar en ganar el título, ya que es una prioridad.

No importa el quién esté o quién no esté, México está obligado. Me ha tocado jugarla y perderla, siempre será una obligación el ganar esta Copa Oro que es el torneo más importante que tenemos”, indicó el arquero de Santos en conferencia.