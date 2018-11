Joven de la Sub 20 del Veracruz confiesa los favores sexuales que les pedían

Xalapa, Veracurz.- Luego de que se dieran a conocer que a los jóvenes de la Sub 20 del Veracruz les pedían favores sexuales para ascenderlos, un exjugador de la fuerzas básicas de los Tiburones confesó que varios accedieron a las peticiones.

El joven que pasó por las divisiones menores del club relató que él también recibió peticiones de Ángel 'Pato' Fuentes, quien fungía como representante, quien le pidio sexo oral, a lo cual se negó.

Esto lo reveló el miércoles a partir de las denuncias de un joven cuyo nombre fue omitido, pero que luego el propio Veracruz reveló en un comunicado donde aseguró se sumaría a la investigación en apoyo al futbolista.

Aseguran que Fuentes ha operado de esa manera al menos por 8 años, en una situación que incluiría presuntos actos de pederastía.

Fuentes se ha dedicado a captar talento para el Veracruz no solo en la Sub 20 sino también con menores de edad en la Sub 17, con jóvenes de 15 o 16 años, prometiéndoles un lugar en el equipo siempre y cuando le paguen con favores sexuales.