Jugador del Real Madrid iría a prisión; violó cuarentena para ver a su novia

Madrid, España.- Luka Jovic, estrella del Real Madrid, podría pasar un tiempo en prisión luego de que violó la cuarentena para ir a visitar a su novia, quien está embarazada.

Como es conocido, los jugadores del club madrileño fueron aconsejados sobre someterse a un aislamiento de dos semanas en España luego de que un jugador del equipo de basquetbol del Real Madrid dio positivo a coronavirus.

Sin embargo, se reporta que Luka Jovic violó la cuarentena para viajar a Serbia y ver a su novia Sofija Milosevic el pasado jueves, y ahora las autoridades de dicho país reprochan que no haya tomado medidas apropiadas de aislamiento.

Según reportes, el presidente serbio Aleksandar Vucic aseguró que el deportista de 22 años está bajo investigación, y que incluso podría pasar un tiempo tras las rejas por el arriesgado movimiento.

Tenemos ejemplos negativos de estrellas del futbol que hacen millones en el extranjero y cuando regresan a Serbia, ellos no se autoaíslan de forma apropiada", reportan que expuso la primera ministra Ana Brnabic después de enterarse del incidente de Jovic.

Luka Jovic ha asegurado que toda la situación es un gran malentendido, ya que asegura que él desconocía la política de cuarentena de Serbia, además de afirmar que ha dado negativo a Covid-19 dos veces.

Cuando aterricé en Serbia, volví a dar negativa a coronavirus. Lamento mucho que algunas personas no hicieron su trabajo profesionalmente y no me dieron las correctas instrucciones de cómo comportarme en autoaislamiento", continuó el futbolista.