Julio César Chávez Jr. pone en juego su carrera boxística contra Evert Bravo

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. a revelado que si hoy pierde su pelea ante el colombiano Evert Bravo se retirará del boxeo profesional.

Estoy obligado a ganar, la presión es mía, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”, aseguró.