Julio César Chávez Jr. volverá al boxeo después de más de 2 años de ausencia

Ciudad de México.- Luego de haber estado más de 2 años fuera del boxeo por problemas con las drogas, Julio César Chávez Jr. se mostró arrepentido de sus actos.

El hijo del ídolo mexicano Julio César Chávez no es protagonista de una pelea desde mayo de 2017, cuando Saúl 'Canelo' Álvarez lo venció por decisión unánime (120-108).

Pesar de todo, el 'Junior' volverá a subirse a un ring de boxeo con los guantes puestos, a la espera de tener una nueva oportunidad en el deporte que vio consagrar a su padre.

He puesto un esfuerzo máximo como nunca en mi vida para recuperarme de mi nivel boxístico, me he preparado a consciencia, me duele todo, la verdad, no había boxeado en algo de tiempo, pero les aseguro que voy a dar todo en el ring", adelantó el pugilista.