Julio Cesar Chávez y 'Travieso' Arce, intercambian palabras, previo a su pelea

Hermosillo, Sonora. - Los exboxeadores legendarios que serán los estelares de la velada boxística del próximo sábado 7 de marzo en Hermosillo, Sonora, Julio Cesar Chávez y Jorge 'Travieso' Arce, ofrecieron la última conferencia de prensa, previo a su combate.

Durante la ceremonia acudieron todas las personas involucradas en la función. Además dieron a conocer los pergaminos del evento, así como el agradecimiento a todo el publico que estará presente.

El primero en tomar el micrófono fue el expenta campeón en diferentes categorías, Jorge ‘Travieso’ Arce, quien dijo sentirse muy orgulloso de subir al ring una vez más, y también se comprometió en dar una auténtica guerra.

Es un gran acuerdo hacer esta función, me siento halagado de formar parte de este evento y más que estaré a lado de mi mas grande ídolo. Chávez es una leyenda me quito el sombrero, la gente sabe que yo también fui bueno, pero al gran campeón no le llego ni a los talones, el día de la pelea, le voy a quitar lo hablador”.