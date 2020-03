Julio Cesar Chávez, ya se encuentra en Hermosillo, de cara a su pelea

Hermosillo. - El excampeón Mundial y gran ídolo de México, Julio Cesar Chávez, llegó a Hermosillo, Sonora, previo a su pelea de revancha en contra de Jorge 'Travieso' Arce, el próximo sábado 7 de marzo, en el CUM.

El nacido en Ciudad Obregón, llegó a la capital de Sonora, desde las 7:30, AM, en donde cientos de aficionados se acercaron para obtener una foto con el exboxeador.

Es una exhibición, pero, aunque sea con careta es un riesgo y más a mi edad, ahorita me duele la costilla y el pie, fue en el cumpleaños de mi hijo Julio cuando me doblé el tobillo, pensé que se me había quebrado y pensé en cancelar la pelea".