Kanté cierra la puerta a cualquier oferta proveniente del Real Madrid

Londres, Inglaterra.- N’Golo Kanté es uno de los nombres que se han manejado a últimas fechas como posibles refuerzos del Real Madrid para la próxima temporada en el equipo que en teoría pretendería confeccionar Zinedine Zidane en su regreso al club.

Sin embargo, el mediocampista del Chelsea fue tajante al ser cuestionado sobre la posibilidad de llegar al conjunto merengue en el futuro.

A día de hoy estoy en el Chelsea y lo que se ha dicho no tiene importancia. ¿Si me llama Zidane? Nada, no es importante. Estoy centrado en el Chelsea”, dijo en una entrevista a la cadena de televisión francesa M6.