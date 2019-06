Khabib argumenta que McGregor le pidió que no lo matara en el octágono

Las Vegas, EU.- El peleador de UFC, Khabib Nurmagomedov, acabó con las esperanzas de una revancha contra McGregor luego de que este pidiera otra pelea, pues mencionó en conferencia de prensa que el irlandés le pidió que 'no lo matar' cuando se enfrentaron.

Los últimos tres años sólo tiene una victoria y boxeo amateur. ¿Se merece una revancha?", preguntó Nurmagomedov. "Se rindió. Me rogó, 'Por favor no me mates'. ¿Ahora está hablando de una revancha?", señaló Khabib en conferencia de prensa.