Kobe Bryant provoca las lágrimas de LeBron James: "Estoy desconsolado"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La muerte de la exestrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció el pasado domingo 26 de enero, junto a su hija Gianna y 7 personas más, sigue generando reacciones, y uno de los últimos en expresarse, quizá por el dolor que siente al hablar del tema, fue LeBron James.

A pesar de que fueron rivales dentro de las canchas durante unos años, y fuera de ella, siempre fueron comparados, LeBron James y Kobe Bryant formaron una hermandad, plagada de respeto entre ambos.

En redes sociales, la hoy estrella de Los Lakers, quien acababa de romper un récord de Kobe, externó en redes sociales su dolor al perder a su ‘hermano mayor’.

Aquí el texto de LeBron:

No estoy listo pero aquí voy. Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, la sobrina Gigi y la hermandad que tuvimos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philladelfia para regresar a Los Ángeles. No pensé ni un poco en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. WTF !! ¡Estoy desconsolado y devastado a mi hermano!. Hombre, te amo hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente para Los Lajeres, y es mi responsabilidad poner esta responsabilidad en mi espalda y seguir así! ¡Por favor, dame la fuerza desde el cielo y cuídame! ¡Los tengo aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! Hasta que nos encontremos de nuevo mi hermano !! # Mamba4Life