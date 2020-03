La Liga Mexicana del Pacífico y Sky firman acuerdo para transmitir juegos

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Mexicana del Pacífico y la empresa SKY presentaron un histórico acuerdo que otorga a esta compañía de streaming los derechos de transmisión del total de los juegos de la LMP y Serie del Caribe, a partir de la Temporada 2020-2021.

En un enlace en vivo desde las oficinas del club Yaquis de Obregón y que también se dio en cada una de las diferentes plazas que integran el circuito invernal, se dio a conocer este acuerdo mediante el cual SKY transmitirá para México, Centroamérica y República Dominicana, en vivo y en alta definición, todos los 340 juegos de rol regular de la LMP y todos los encuentros de postemporada.

De igual forma, Sky transmitirá para México todos los encuentros de Serie del Caribe.

René Arturo Rodríguez, presidente de la Tribu cajemense, señaló que este acuerdo permitirá una mayor penetración y proyección para cada uno de los equipos de la liga, a lo largo y ancho del país; lo cual permitirá que prácticamente en cualquier lugar de México puedan observar todos los juegos de este circuito.

Durante la transmisión en directo a las 10 plazas de la LMP, estuvieron presentes Omar Canizales Soto, Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Juan Carlos Muñoz Vázquez y Marco Rojas Kuri de SKY, así como e comentaristas deportivo Antonio de Valdés.

Asimismo, los aficionados podrán disfrutar en vivo a través de sus dispositivos móviles de cada juego, en cualquier lugar donde se encuentren, esto a través de la aplicación Blue to go video everywhere.