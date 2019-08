La curiosa historia detrás de la famosa melena de Paco Memo Ochoa

Ciudad de México.- El político y exfutbolista mexicano, Adolfo Ríos fue el causante de que el nuevo refuerzo del Club América, Francisco Guillermo Ochoa tenga una cabellera larga.

El portero de ‘Cristo’, así fue apodado cuando era guardameta del Club América señaló que cuando ‘Memo’ Ochoa se integró al primer equipo azulcrema, en donde él y otros jugadores le indicaron que para ser portero del conjunto de Coapa debería tener una cabellera larga, aún en contra de los deseos de su padre.

Él me dijo mi papá no me va a dejar, entonces le dije: voy a hablar con tu papá para que te deje, porque acá tu papá somos nosotros", señaló.