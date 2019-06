La hace de agente: CR7 habla con De Ligt para que fiche por la Juventus

Oporto, Portugal.- Ante la incertidumbre sobre el próximo destino de Matthijs de Ligt, el jugador holandés reveló, después de la final de la Liga de Naciones, que Cristiano Ronaldo le pidió que eligiera a la Juventus.

Ronaldo me pidió que me vaya a la Juventus. Me sorprendió un poco esa petición, por eso me reí. No lo entendí al principio", aseguró el futbolista en zona mixta.