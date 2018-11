La narración de un gol salva a un conductor de caer a un precipicio

Andalucía, España.- El comentarista de fútbol sala Fran Gago se salvó de caer a un precipicio, tras quedarse dormido al volante mientras conducía por una carretera de Andalucía, España.

La narración efusiva de un gol, correspondiente al partido Osasuna-Córdoba de la segunda división del fútbol español, lo despertó de golpe, contó Gago en una entrevista a Cope.

Yo, como hago de forma habitual, pongo por la tarde en el coche 'Tiempo de Juego'. Santi Duque era el que dirigía el programa aquel día. Se estaba jugando el Osasuna - Córdoba. El disco duro se me fue y me quedé dormido. De pronto, escucho "¡gooooool!" y me despierto", explicó.