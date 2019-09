La polémica contra Neymar continúa, modelo lo acusa de filtrar fotos íntimas

Río de Janeiro, Brasil.- Parece ser que la polémica persigue al futbolista Neymar, ya que la modelo Najila Trindade que en el pasado lo acuso de abuso sexual, ahora afirma que el brasileño filtró fotos íntimas como "venganza" y para "humillarla".

Trindade prestó declaración en una comisaría de Río de Janeiro donde señala que el delantero del PSG divulgó conversaciones y fotos privadas que llegaron a intercambiar.

Fue un delito obvio que cometió, de exposición, para humillarme, para vengarse", dijo la modelo a los periodistas.

Luego de que Neymar fuera acusado de violación, la estrella de la Selección de Brasil publicó sus conversaciones y fotos con Trindade como muestra de su inocencia, sin embargo la modelo afirma que ella no "autorizó" la divulgación de ese material.

Cabe señalar que hace días el futbolista acusó a la mujer de extorsión y fraude a lo que ella responde que "no hay pruebas", y asegura que "no hay respeto, fui maltratada, humillada. Solo me preocupa estar bien emocional y físicamente para cuidar a mi hijo".