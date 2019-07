Lanzador de los Indios de Cleveland devela que padece leucemia

Cleveland, EU.- Carlos Carrasco lanzador dominicano ha mencionado que se encuentra en un tratamiento para combatir la leucemia que padece.

El pitcher recibió el diagnostico y dio un par de declaraciones a un medio en República Dominicana sobre como se sentía y espera volver a subir a loma de los disparos este año.

A finales de mayo me paran porque ven algo diferente en mi sangre. Entonces, los doctores se preocuparon un poco y me hacen otra prueba de sangre. Y la sangre sale muy alterada, las plaquetas salen altísimas. Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia que tengo leucemia. Es una de las cosas por la que no estoy jugando ahora mismo, pero ya me integro a fines de julio", menciona en la entrevista.