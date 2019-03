Lapuente: "Con esta selección llegaba a la final de la Copa del Mundo del 98"

Ciudad de México.- El directivo de los Lobos BUAP, Manuel Lapuente, dio de qué hablar en la conferencia de prensa de esta tarde, en donde aseguró que si hubiera contado con la misma cantidad de mexicanos jugando en el Viejo Contienente cuando él dirigía, hubiera llegado a la Final de la Copa del Mundo.

Lapuente también dio su punto de vista sobre el nuevo timonel de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

Su currículum es basto y bueno. No veo por qué no le puede ir bien. Yo pensé que iba a traer a jugadores de la Liga MX porque algo se dijo, pero empezó con puros mexicanos que juegan en el extranjero, que no está mal; los quiere ver ahora y órale, yo creo que los quiere bien preparados”, cerró.