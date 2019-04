Las polémicas frases de 'Nacho' Ambriz tras la noche histórica del León

Ciudad de México.- Tras obtener la victoria por 3-0 sobre el Puebla, que le representó instaurar una nueva marca en el fútbol mexicano con once triunfos consecutivos, el técnico del León, Ignacio Ambriz, aseguró que lo hecho es una recompensa al esfuerzo realizado por todos los que conforman la organización, lo que a él ahora lo tiene sumamente contento.

Si no ganamos el campeonato , no puedo hacer historia. Buscamos hacer una gran Liguilla. De palabra se dice muy fácil; hay que ganar los partidos, correr, luchar; (siempre) ser humilde, sencillo y trabajador, es lo que le pido al equipo”, añadió.

Por otro lado, el técnico de la 'Fiera' también dio su respuesta a las declaraciones de Miguel Herrera luego de quedar campeón en el torneo de copa.

Yo no me meto en polémica, yo me dedico a mi equipo; mi equipo está bien. Simplemente son comentarios, yo no soy polémico normalmente… Yo creo que calladito te ves más bonito y creo que calladito me veo más bonito”, señaló.