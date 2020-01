"Le gano en menos de 8 rounds": Julio César Chávez Jr. reta a Conor McGregor

Ciudad de México.- Conor McGregor ha recibido algunas propuestas para su próxima pelea y aunque se perfila el ruso Khabib Nurmagomedov, boxeadores como Floyd Mayweather y ahora Julio César Chávez Jr. han retado al irlandés.

A través de un video, Chávez Jr. aseguró que podría vencer al peleador de la UFC en menos de ocho rounds.

Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen", afirmó el boxeador mexicano.