Leyenda del futbol inglés revela sus deseos suicidas y problemas mentales

Ciudad de México.- El exfutbolista inglés del Arsenal FC, Paul Merson, hizo confesiones muy crudas sobre sus deseos suicidas y problemas mentales.

No encontraba una salida. Tenía las pastillas en la mano... No me tomé las suficientes, pero las tenía ahí, con vodka. Fue espantoso", dijo Merson.

El único motivo por el que no lo hice fueron mi mujer y mis hijos, y por tener algo de conciencia. Quizás miedo, también. Cuando estás así, no eres capaz de ver cómo salir", añadió.

Merson aseguró que ya no queria suicidarse: "Ya no tengo esos pensamientos. No llevo el mundo sobre mis hombros ni estoy bebiendo y jugando todo el tiempo. Ahora sé que tengo una enfermedad mental. Lo acepto".

El exfutbolista, quien disputó 257 partidos con los Gunners, ganó dos ligas inglesas, entre otros títulos, tuvo problemas con el juego y el alcohol, sobre todo luego de retirarse, pero ya lleva un año sobrio.

Dejé de beber el pasado 6 de enero. Decidí que ya era suficiente. Recuerdo que caminaba a casa desde el pub y pensé: 'Ya no quiero ser así. Tengo una familia'. Fui a Alcohólicos Anónimos al día siguiente", comentó.