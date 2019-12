Lilia Germán y Jacobo Corral, atletas que han dejado en lo alto a Huatabampo

Ciudad Obregón, Sonora.- El talento sonorense es reconocido a nivel internacional en diferentes aspectos, en el área deportiva no es la excepción, y el municipio de Huatabampo no ha sido exento de ello, ya que últimamente, los jóvenes, Jacobo Corral y Lilia Germán, se han destacado en carreras de fondo y en varios maratones estatales y nacionales.

En una entrevista para TRIBUNA, ambos fondistas compartieron su pasión por el deporte.

La joven atleta de 25 años, Lilia Germán confesó que desde el año 2012 comenzó a competir profesionalmente en el Instituto Tecnológico de Sonora.

No cuento las carreras en las que compito, tampoco las que he ganado, pero empecé a competir desde el 2012 y hasta la fecha corro en carreras pedestres como hobby, aproximadamente corro 10 carreras por año en distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, lo único que cuento son mis maratones", afirmó la huatabampense.

Lilia Germán asistió al maratón de Mazatlán este primero de diciembre del 2019, siendo su tercer maratón en su vida, además, corrió un medio maratón en San Carlos, Sonora, donde quedó en segundo lugar en su categoría.

La deportista, compartió el motivo que la ha impulsado a seguir corriendo y preparándose para sus próximas competencias.

Correr me da vitalidad, felicidad y mucha paz, además, correr cambio mi vida, ya que me inspira y me motiva a siempre ir por más", finalizó Lilia Germán.